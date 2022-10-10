Сан-Сальвадор, 10 октября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 человек погибли в результате последствий тропического шторма «Джулия» в Сальвадоре и Гондурасе, после того как ослабевающий шторм принес ливневые дожди в Центральную Америку и южную Мексику, сообщает 10 октября Reuters.

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В Сальвадоре погибли девять человек, в том числе пять военнослужащих. При этом по меньшей мере 830 человек были эвакуированы.

В Гондурасе власти сообщили о пяти жертвах, включая 22-летнюю женщину, погибшую 9 октября после того, как ее унесло сильным течением. Также погибла молодая женщина и четырехлетний мальчик, лодка которых перевернулась.

Напомним, сформировавшаяся в Карибском бассейне «Джулия» является уже 18-й тропической системой в бассейне восточной части Тихого океана только в этом сезоне.