Минск, , 21:26 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому и предложила ему установить прямое сотрудничество с белорусской оппозицией. Видеообращение было опубликовано на официальном YouTube-канале Тихановской.

Светлана Тихановская © BMEIA. Gruber

Владимиром Путиным и допустил, чтобы в Белоруссии было ещё больше российских войск… Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра, неизвестно. Потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль». Светлана Тихановская «Белорусы — это не Лукашенко. Лукашенко — позор моей страны. Он анонсировал разворачивание совместной группировки вооруженных сил си допустил, чтобы в Белоруссии было ещё больше российских войск… Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра, неизвестно. Потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль».

По словам Тихановской, возглавляемый ей «кабинет» готов к сотрудничеству с киевским режимом и установлению с ним дипломатических и политических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.