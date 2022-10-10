Минск, 10 октября 2022, 21:26 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому и предложила ему установить прямое сотрудничество с белорусской оппозицией. Видеообращение было опубликовано на официальном YouTube-канале Тихановской.
По словам Тихановской, возглавляемый ей «кабинет» готов к сотрудничеству с киевским режимом и установлению с ним дипломатических и политических отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.