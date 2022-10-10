Москва, 10 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Wink выложил в Сеть трейлер будущего сериала «Аврора» в жанре чёрной комедии, главную роль в котором исполнит Лена Тронина. Ролик был опубликован 10 октября на YouTube-канале компании.

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Сюжет шоу расскажет о женщине по имени Александра, которая в 10-летнем возрасте снялась в невероятно популярном блокбастере. Актёрская карьера у героини не складывается, ей не удаётся найти новую успешную роль, спустя 15 лет Александра работает психологом в центре профилактики самоубийств, оказывая помощь по телефону. Однажды очнувшись после бурного празднования 25-летия, несостоявшаяся актриса понимает, что совершено не помнит, чем занималась весь прошлый месяц.

Для справки: в качестве автора сериала выступает Роман Волобуев. Кроме Елены Трониной в проекте участвуют Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий и другие известные актёры.