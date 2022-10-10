Москва, 10 октября 2022, 20:47 — REGNUM Сербия Александра Вучича и Армения Никола Пашиняна предпочитают евроатлантическую интеграцию военному нейтралитету, что не может не сказаться на отношениях этих двух стран с Россией. Такое мнение высказал во время круглого стола под названием «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому перевороту», прошедшего 10 октября в пресс-центре ИА REGNUM в Москве, главный редактор агентства Модест Колеров.
Главный редактор ИА REGNUM напомнил, что сейчас НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России на территории б. УССР.
«Вучич хочет таким образом не только интегрироваться с ЕС и НАТО, но и вступить в войну против России. Это надо говорить прямо. У России нет возможности повлиять на эту измену в Сербии и в Армении. Сербия и Армения не хотят остаться нейтральными в борьбе Запада против России, они хотят стать протекторатами Запада против России», — полагает Модест Колеров.
Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока вред, который такая позиция наносит Республике Сербии, не усилится настолько, что ее руководство будет вынуждено «принять какую-то другую реальность».