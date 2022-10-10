Чебоксары, 10 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о мерах поддержки членов семей призванных на военную службу по мобилизации граждан. Документ опубликован 10 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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Документ предусматривает:

бесплатное двухразовое питание их детей в общеобразовательных организациях в Чувашской Республике;

бесплатное посещение их детьми занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях;

льготное посещение организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций;

преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, полустационарной форме;

внеочередной прием на обслуживание на дому организациями социального обслуживания;

содействие в поиске подходящей работы;

содействие в оформлении документов для получения социальных и иных выплат, а также мер социальной поддержки, на получение которых имеют право члены семей военнослужащих;

оказание психологической помощи;

получение бесплатной квалифицированной юридической помощи;

компенсация в 2022 году части затрат на приобретение газоиспользующего оборудования, приборов учета газа, на строительство сети газопотребления в пределах границ земельного участка, указанного в пообъектном плане-графике догазификации республики.

Кроме того, учреждается ежемесячная стипендия для обучающихся в общеобразовательных организациях республики, являющихся членами семей военнослужащих. Размер стипендии — 2 тыс. рублей.

Органам местного самоуправления рекомендовано освободить членов семей военнослужащих от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, а также определить иные меры поддержки членов семей военнослужащих.