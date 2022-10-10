Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Президент США Джо Байден осудил ракетные удары России по Киеву, сообщает 10 октября Reuters.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Байден заявил, что «Соединенные Штаты решительно осуждают ракетные удары», нанесенные сегодня Россией Киеву. Помимо этого американский лидер добавил, «были уничтожены цели, не имеющие военного назначения».

Отметим, что в свою очередь Киев заявил о разрушении 29 важных объектов инфраструктуры после удара РФ.

Напомним, что сегодня ранее глава ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, что именно Соединённые Штаты контролируют все военные операции Киева.

Беседа состоялась перед взрывом Крымского моста. Пашковский сказал пранкерам, что «как только вы мне скажете, что США одобряют подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться».

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