Москва, , 19:17 — REGNUM Экс-наставник «Химок», «Крыльев Советов» и «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера московского «Локомотива».

Главный тренер ФК «Ахмат» Андрей Талалаев Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Был ли диалог с «Локомотивом»? Нет, не было», — цитирует Талалаева издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что руководство «железнодорожников» рассматривает Андрея Талалаев, Сергея Юрана и Юрия Семина в качестве кандидатур на пост главного тренера основной команды.

Напомним, что спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр были отправлены в отставку после крупного поражение «железнодорожников» со счетом 0:4 в матче с «Сочи».

На данный момент «Локомотив» с девятью набранными очками занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.