Москва, 10 октября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Лев Лещенко рассказал журналистам, что в этом году не получал приглашение на съёмки очередной новогодней передачи «Голубой огонёк». Об этом 10 октября сообщает портал «Абzац».

Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD) Звёзды

«Нет пока никакого «огонька». Снимается только в «Крокусе» один концерт, который по телевидению покажут», — сказал Лещенко. Певец добавил, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» проходят лишь съёмки выступлений новогодних дуэтов.

Издание в свою очередь отметило, что в середине декабря 2022 года в этом зале должны состояться съёмки концерта с артистами, которых обычно привлекают к созданию «Голубых огоньков». Однако сейчас вопрос о реализации очередного проекта остаётся открытым, поскольку после начала спецоперации некоторые певцы уехали из страны.

Напомним, впервые новогодняя передача «Голубой огонёк» вышла в эфир Первой программы Центрального телевидения СССР 6 апреля 1962 года. Стоит отметить, что её не снимали и не показывали с 1992-го по 1997 годы.