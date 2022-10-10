Подгорица, 10 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. С момента объявления частичной мобилизации в России в Черногорию въехало более 11 000 российских граждан, а выехало 9 800, сообщило МВД Черногории. У ведомства нет данных, попросили ли российские граждане убежища в Черногории. В стране можно находиться 30 дней, потом необходимо выехать.

Черногория

Всего с начала СВО на территории б. УССР в Черногорию въехало более 111 тысяч граждан РФ.

В соседнюю Сербию въехало с февраля более 12 тысяч человек из России (по неофициальным данных их более 50 тысяч)