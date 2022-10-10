Москва, , 17:32 — REGNUM План первоочередных действий по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации утверждён правительством РФ, заявил 10 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Nalog.ru

По словам главы правительства, эти меры «помогут обеспечить стабильную работу российской экономики». «Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц», — сказал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что индивидуальные предприниматели и руководители и одновременно единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней на оформление доверенности новому руководителю.

По его словам, сроки уплаты налогов, страховых взносов и прочих обязательных платежей, как и представления деклараций или иной отчётности, будут продлены, если этих руководителей уже призвали.

Мишустин уточнил, что такие организации смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде. Кроме того, в случае невозможности дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств из-за мобилизации владельца такие компании «получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек».

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