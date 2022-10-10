Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Два человека получили огнестрельные ранения около дома кандидата в губернаторы Нью-Йорка от Республиканской партии Ли Зельдина, который во время предвыборной компании сконцентрировался на борьбе с преступностью и насилием, сообщает 10 октября UPI.

Полиция США Elvert Barnes

При этом издания CNN и Wall Street Journal со ссылкой на полицию и официальных лиц рассказали, что стрельба, по-видимому, не связана с семьей конгрессмена.

Сам Зельдин также утверждает, что не знает двух человек, которые получили ранения. Он только рассказал, что он обнаружил их уже лежащими под крыльцом его дома.

Полиция в данный момент пытается выяснить мотивы перестрелки и другие подробности.

Напомним, что ранее во время июльского предвыборного мероприятия на Зельдина напал мужчина, однако он не успел причинить политику вреда и был вовремя арестован. Полиция считает, что нет оснований полагать, что стрельба возле дома связана с июльским нападением.