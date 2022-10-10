Джакарта, , 16:01 — REGNUM В результате землетрясения магнитудой 5,5 были повреждены семь домов и одна школа в индонезийской провинции Бантен, сообщает Detik.

Землетрясение в Индонезии UCL Mathematical & Physical Sciences

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии обратилось к жителям с просьбой немедленно сообщить о последствиях землетрясения и попросило жителей не паниковать и сохранять бдительность в отношении потенциальных повторных толчков.

«Мы просим людей сообщать о последствиях землетрясения. До сих пор наши волонтеры в 28 округах не получали сообщений об ущербе, причиненном землетрясением», — отметили в местном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что активность локального разлома стала причиной землетрясения магнитудой 4,3.

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