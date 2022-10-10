Екатеринбург, 10 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Свердловская область с февраля по сентябрь направила участникам СВО более 1 тыс. 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель Дома добровольцев региона Евгений Дайнес.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

В том числе в области организован сбор тёплых вещей, тактических перчаток и продуктов питания длительного хранения. Участие в круглосуточном приёме гуманитарной помощи принимают более 1 тыс. волонтёров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловские волонтёры также собирают квадрокоптеры, тепловизоры, берцы и жгуты в рамках акции «Всё для победы».