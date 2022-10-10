Анкара, , 15:10 — REGNUM Страны Европы задаются вопросом, как им пережить зиму в связи с энергетическим кризисом, у Турции такой проблемы нет. Об этом 10 октября заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган Randam

По его словам, опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности в Европе растут.

«В Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. Я сказал: «У нас нет такой проблемы», — сказал Эрдоган

Напомним, ранее Эрдоган принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Праге.

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