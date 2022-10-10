Краснодар, 10 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Более 1,8 тыс. жителей Краснодарского края готовы отправиться в зону СВО в качестве добровольцев. Столько заявок уже оставлено на сайте «Госуслуг», сообщили ИА REGNUM в администрации Кубани 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Военный комиссариат Краснодарского края оперативно отрабатывает все заявки. Уже обработали более 1,1 тыс. заявлений добровольцев», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что возможность записаться в добровольцы через сайт «Госуслуги» появилась в начале октября 2022 года.