Гавана, , 14:51 — REGNUM Французская организация «Народная помощь» представила подробности проекта стоимостью 50 000 евро, призванного помочь Кубе восстановить дома и коровники, серьезно пострадавшие от урагана «Иэн» в западной провинции Пинар-дель-Рио. Об этом пишет Prensa Latina.

Ураган Kappa352.egloos.com

Инициатива осуществляется совместно с Кубинской ассоциацией животноводства и заключается в ремонте крыш 17 домов работников и шести молочных ферм организации.

В организации подчеркнули, что выгоду получат 17 семей работников компании и косвенно около 6 700 человек, проживающих в этом районе.

Отмечается, что проект также направлен на защиту зданий, чтобы минимизировать возможный ущерб от будущих ураганов, после разрушений, вызванных «Иэном».