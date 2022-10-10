Рига, 10 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум.

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Государственный контроль Латвии второй год подряд провел оценку мер для преодоления последствий распространения инфекционных заболеваний COVID-19 и расходование предоставленных мер поддержки.

Как сообщила член совета Госконтроля Илзе Бадере в своем комментарии для местных СМИ, такая проверка немаловажна еще и потому, что немалые деньги на эти цели брались в долг и под процент.

Было проверено расходование 1,64 млрд евро, что составляет 69% выделенных для этой цели 2,36 млрд евро. В целом ревизоры считают, что они были затребованы обоснованно и использованы в соответствии с указанными целями.

В то же время проверка расходов подняла во всей остроте вопросы, связанные с финансовыми возможностями государства, подчеркивается в отчете Госконтроля. Как и в 2020 году, в 2021 году такие меры привели к значительному росту государственного долга и дефициту общего бюджета.

Государственный долг в 2021 году увеличился на 2,8 млрд евро, и на 31 декабря 2021 года он составил 15,3 млрд евро, что на 819 млн евро больше, чем первоначально указывалось в законе «О государственном бюджете на 2021 год».

Ревизоры Госконтроля также обратил внимание на то, что с учетом сокращения населения правительству следует пристальнее следить за тем, чтобы уровень государственного долга не стал чрезмерным.