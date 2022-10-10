Москва, , 13:35 — REGNUM Урок на тему «Искусственный интеллект в стартапах» стартовал в сентябре 2022 года в рамках всероссийской образовательной акции в поддержку задач национального проекта «Цифровая экономика». К настоящему моменту урок прошли уже более миллиона школьников в России и 73 странах за рубежом. Среди российских регионов лидерами по числу школьников, принявших участие в проекте, являются: Белгородская, Омская, Самарская, Новосибирская, Оренбургская, Магаданская, Томская, Курская, Тульская, Калужская, Новгородская, Калининградская области, Республики Мордовия, Алтай, Карелия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ставропольский край.

Ознакомиться с уроком можно до 16 октября 2022 года включительно. Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в стартапах» может любойжелающий: все материалы находятся в открытом доступе. Урок состоит из вводной видеолекции и интерактивного тренажёра, задания которого позволяют в игровой форме получить информацию об использовании различных технологий ИИ, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и предиктивная аналитика на основе больших данных. Уровень сложности тренажёра можно выбирать в зависимости от возраста учащегося.

Николай Яцеленко, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:

«Объединение усилий и компетенций ведущих технологических компаний в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» даёт школьникам актуальные знания по востребованным темам и позволяет замотивировать ребят для будущей предпринимательской и исследовательской деятельности в области цифровых технологий. «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в стартапах» охватывает весь процесс создания проекта — от идеи до минимально жизнеспособного продукта. Он подтолкнёт многих школьников к дальнейшему погружению в тему цифровизации, ИТ и технологий».

Урок разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержкемолодёжного акселератора Сбера и SberAI. Он

Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»:

«Наш «Урок цифры» — бесконечно важный проект, на стыке всего самого передового: искусственный интеллект, предпринимательство, обучение, стартапы. Этот проект доказывает, что, двигаясь в треке высоких технологий, государство и бизнес вместе могут создавать отличные продукты. Особенность проекта «Урока цифры» не только в том, что он масштабный (более миллиона школьников только по треку ИИ), но и в том, что он повышает привлекательность ИТ-профессий, вовлекает и «профориентирует» юных пользователей и превращает их в будущих ИТ-специалистов. Здорово, что трек по искусственному интеллекту привлек более миллиона ребят. Сегодня одной из самых дефицитных областей с точки зрения кадров остается разработка систем искусственного интеллекта и информационная безопасность. Поэтому нам важно заинтересовать школьников этой темой, показать, какие возможности она открывает, как здесь можно развить свои навыки и как проявить себя».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Сегодня запрос со стороны государства и бизнеса на представителей цифровых профессий как никогда высок. И мы убеждены, что задумываться о выборе образовательной траектории и будущей карьеры ребятам нужно как можно раньше. В этот раз «Урок цифры» неслучайно посвящён искусственному интеллекту в стартапах. Урок позволит участникам стать ближе к перспективной отрасли и улучшить свои цифровые компетенции, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой сфере«.

«Урок цифры» ориентирован на школьников 1−11 классов, а также их родителей и педагогов. Цель урока — познакомить аудиторию с понятием технологического стартапа и рассказать об основных этапах создания и развития наукоёмкого бизнеса: от поиска идеи до масштабирования продукта.

«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее"в поддержку задач национального проекта «Цифровая экономика». Цели проекта —развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.