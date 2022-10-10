Брюссель, , 13:22 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил атаки на контролируемую киевским режимом территорию б. УССР и пообещал последнему дополнительную помощь военного характера. Он написал об этом 10 октября на своей странице в одной из соцсетей.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я осуждаю их (атаки на контролируемую Киевом территорию б. УССО — прим. ред.) самым решительным образом. Мы поддерживаем [киевский режим]», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Боррель пообещал боевикам нацистского киевского режима дополнительную поддержку со стороны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после нанесённых ударов по инфраструктуре находящихся под контролем Киева городов на территории б. УССР главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриелюс Ландсбергис призвали страны Запада поставлять киевскому нацистскому режим большее количество оружия.