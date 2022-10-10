Владивосток, , 13:09 — REGNUM Минтруда и социальной политики Приморского края подготовило обновленный социальный справочник по мерам поддержки участников спецоперации и их семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

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Военнослужащие, получившие ранение, имеют право на: единовременную материальную помощь в 3 млн рублей; страховое обеспечение в зависимости от тяжести ранения — от 74,2 тыс. рублей до более чем 296,8 тыс. рублей; единовременное пособие при увольнении в связи с признанием непригодным к военной службе вследствие военной травмы — почти 2,97 млн рублей; краевую единовременную материальную помощь (лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы до 21 сентября 2022 года). Размер выплаты зависит от степени тяжести ранения: от 300 тыс. рублей до 600 тыс. рублей.

Контрактники имеют право на единовременную материальную помощь в размере 200 тыс. рублей.

Заключившие контракт о прохождении военной службы в период с 18 августа 2022 года по 20 сентября 2022 года включительно со 154 отдельным ремонтным восстановительным батальоном 3 армейского корпуса имеют право на единовременную материальную помощь в размере 300 тыс. рублей.

Принимавшие участие в специальной военной операции, получившие инвалидность, и их дети имеют право на страховое обеспечение: более 2,2 млн рублей — инвалидам первой группы; почти 1,5 млн рублей — инвалидам второй группы; более 742,1 тыс. рублей — инвалидам третьей группы; ежемесячную денежную компенсацию (соответственно — свыше 20,7 тыс. рублей, 10,4 тыс. и 4,1 тыс. рублей в зависимости от группы инвалидности).

также имеют право на получение пенсии инвалиды первой и второй группы в размере 85% соответствующих сумм денежного довольствия, инвалидам третьей группы в размере 50% соответствующих сумм денежного довольствия.

Также этой категории инвалидов предназначены краевые выплаты: ежегодная выплата в размере 19 тыс. рублей — участникам спецоперации, получившим инвалидность; в размере 15 тыс. рублей — детям участников СВО, ставших инвалидами первой группы; в размере 8 тыс. рублей — детям участников СВО, ставших инвалидами второй группы; ежемесячные выплаты: 5 тыс. рублей — детям участников СВО, ставших инвалидами первой группы; 3,5 тыс. рублей — детям участников СВО, ставших инвалидами второй группы.

Кроме того, инвалидам боевых действий предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 6,3 тыс. рублей.

Для инвалидов первой или второй группы действует также социальная выплата 46,8 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение.

Инвалидам боевых действий предоставляется компенсация расходов в размере 50% на оплату ЖКХ.

Ветераны боевых действий имеют право на: ежемесячную выплату более 3,3 тыс. рублей, компенсацию расходов в размере 50% на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг.

Лица, награжденные званием «Герой России», имеют право на: ежемесячную денежную выплату 74,6 тыс. рублей; краевую выплату 30 тыс. рублей ежемесячно; социальную выплату на санаторно-курортное лечение 64,2 тысячи рублей.

Добровольцы имеют право на единовременную материальную помощь в размере 50 тыс. рублей, а после обучения — 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, все призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие в Самарской области получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.