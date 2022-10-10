Самара, , 12:55 — REGNUM Все призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие в Самарской области получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

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«Эта выплата позволит поддержать семьи мобилизованных в тот период, когда они проходят подготовку и боевое слаживание», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

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