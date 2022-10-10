Москва, 10 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретится в Санкт-Петербурге с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

«Также несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина», — сказал Песков.

Сам Гросси ранее анонсировал свой визит в Россию.