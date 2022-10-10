Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали молодого медицинского работника, собиравшегося поджечь военкомат и подорвать железнодорожные пути, сообщило 10 октября издание 47news.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

26-летний уроженец Краснодара Максим А. до августа работал медбратом в «красной» зоне больницы, а затем в поликлинике на севере Петербурга. В конце лета вместе с семьей он уехал в Грузию, однако в сентябре вернулся в Россию. Вечером 7 октября был задержан сотрудниками ФСБ в международном аэропорту «Пулково», откуда он планировал улететь в Сочи.

В поле зрения полиции мужчина попал после того как в ночь на 1 октября перелез через забор и проник на территорию военкомата Фрунзенского района Петербурга. Ничего не сделав мужчина ушел, но за ним установили слежку.

Позже Максим рассказал правоохранительным органам, что планировал поджечь призывной пункт. Во время обысков съемной квартиры мужчины, оперативники обнаружили емкости с бензином, а в его мессенджерах нашли инструкцию по подрыву железнодорожных путей. По предварительным данным, в разговоре с полицией мужчина не отрицал, что планировал поджечь военкомат.

В настоящее время в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК («Приготовление к террористическому акту»), медику грозит до 20 лет лишения свободы.