Москва, 10 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с президентом ОАЭ Аль Нахайяном. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

«Завтра у президента тоже еще один рабочий день в Питере. Будет в Санкт-Петербурге с рабочим визитом находиться президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян», — сказал Песков.

По его словам, оба лидера проведут двусторонние переговоры в формате один на один.