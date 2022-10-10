Самара, 10 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан примут в Самарской области. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Lenobl.ru Мобилизация

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Данный вопрос рассматривался на оперативном совещании в региональном правительстве.

«Это освобождение от платы за детский сад и бесплатное питание в школах для детей всех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Расчет льготы будет проведен с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение», — приводит пресс-служба слова главы регионаДмитрия Азарова.

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