Волгоградские власти усилят работу с военкоматами
Волгоград, 10 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки мобилизованных и их семей поручил 10 октября разработать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.
Помимо адресной помощи родственникам запасников, власти считают необходимым продолжить оказание содействия военным комиссариатам в обеспечении подготовки качественного мобилизационного ресурса. На системном уровне продолжится закупка дополнительного имущества, не предусмотренного штатными нормами довольствия, но необходимого военнослужащим в зоне специальной военной операции.
Как сообщало ИА REGNUM, глава региона встретился с мобилизованными в учебном центре — проверил условиях их размещения и высказался о некомпетентной работе военкоматов.