Нуакшот, , 12:46 — REGNUM Институт океанографических и рыболовных исследований Мавритании сообщил о ЧП, произошедшем на борту одного из судов. Об этом 10 октября сообщает Es-Sahara со ссылкой на заявление института.

Мавритания

По последним данным, океанографическое судно затонуло во время стоянки на якоре у берегов города Нуадибу на севере страны.

В заявлении института отмечается, что судно перевернулось в море на правый борт в результате попадания воды в трюмы. Компетентные органы проводят расследование для выяснения причин ЧП.

Специальная спасательная группа предпринимает необходимые действия для того, чтобы поднять судно.