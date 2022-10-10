Бейрут, 10 октября 2022, 12:34 — REGNUM Министерство обороны Ливана сообщило о вторжении израильских военных кораблей в ливанские территориальные воды. Об этом 10 октября сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление ведомства.

Боевые корабли ВМС Израиля
Боевые корабли ВМС Израиля
Israel Defense Force

По последним данным, инцидент произошёл утром 10 октября в районе мыса Эн-Накура на юге Ливана.

«10 сентября 2022 года в 7:07 вражеские израильские военные корабли вторглись в территориальные воды Ливана напротив Рас-эн-Накуры на расстояние около 259 метров. Инцидент продолжался в течение 35 минут. Случай нарушения границ рассматривается в координации с Временными силами Организации Объединенных Наций в Ливане», — говорится в заявлении министерства.