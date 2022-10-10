Бейрут, , 12:34 — REGNUM Министерство обороны Ливана сообщило о вторжении израильских военных кораблей в ливанские территориальные воды. Об этом 10 октября сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление ведомства.

Боевые корабли ВМС Израиля Israel Defense Force

По последним данным, инцидент произошёл утром 10 октября в районе мыса Эн-Накура на юге Ливана.

«10 сентября 2022 года в 7:07 вражеские израильские военные корабли вторглись в территориальные воды Ливана напротив Рас-эн-Накуры на расстояние около 259 метров. Инцидент продолжался в течение 35 минут. Случай нарушения границ рассматривается в координации с Временными силами Организации Объединенных Наций в Ливане», — говорится в заявлении министерства.