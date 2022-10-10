Пхеньян, 10 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Президент Лаоса Тхонгулун Сисулит направил 10 октября поздравительную телеграмму главе КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, глава Лаоса поздравил северокорейского лидера, работников ЦК ТПК, всех членов партии и корейский народ с 77-летием основания Трудовой партии Кореи.

Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья, счастья и успехов в свершении благородного дела, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие отношений дружбы и сотрудничества.

В этот же день главе КНДР прислал телеграмму и президент Палестины Махмуд Аббас.

«Пользуясь этим случаем, выражаю признательность за то, что Вы поддерживаете справедливое дело и законную борьбу палестинского народа, и заверяю, что буду стараться для укрепления и развития дружественных отношений между нашими странами», — написал палестинский лидер.