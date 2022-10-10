Валуйский район, Белгородская область, 10 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Военно-тактические учения стартовали с 10 октября в Валуйском городском округе. Об этом в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

Пресс-служба ЦВО Учения танкистов

Местные власти просят жителей соблюдать спокойствие. Военные будут проводить тренировки на постоянной основе с 09:00 до 14:00.

«В связи с этим возможны громкие звуки. Прошу соблюдать спокойствие», — предупредил Алексей Дыбов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в небе над валуйским селом Конопляновка средствами ПВО сбита ракета «Точка-У», повреждён частный дом.