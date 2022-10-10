Москва, 10 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручение главам регионов контролировать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации. Президент 10 октября проводит встречу с избранными главами регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин поручил губернаторам держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации. Он добавил, что это касается поддержки семей мобилизованных.

По словам президента, ситуация внешнего давления требует от общества сплочённости и консолидации.