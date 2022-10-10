Куала-Лумпур, , 11:26 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб объявил о роспуске парламента 10 октября, что проложило путь к всеобщим выборам в ближайшем будущем, на год раньше запланированного срока, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

По закону выборы должны быть проведены в течение 60 дней после роспуска парламента. О дате выборов будет объявлено генеральной избирательной комиссией в ближайшее время.

Малайзия не должна проводить выборы до сентября 2023 года. Однако в последнее время давление на правительство усилилось. Это давление исходило не только извне, но и внутри собственного правящего альянса. Некоторые считают, что Малайзии нужен лидер с более сильной поддержкой в условиях внутренних разногласий.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Малайзии зарегистрировало две смерти от осложнений геморрагической лихорадки денге в период с 25 сентября по 1 октября 2022 года.

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