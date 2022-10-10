Киев, 10 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Россия дала «более чем достойный» ответ киевскому режиму за теракт на Крымском мосту, отметил 10 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

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Как сообщалось ранее, утром 10 октября ВС России наносят серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. Сообщается о взрывах практически во всех регионах.

«Нанесен серьезный материальный и инфраструктурный урон. Причем важно помнить, что ТЭС на [территории б. УССР] с 1991 года принципиально не строили. Каждая уничтоженная ТЭС — это безвозвратная потеря», — добавил эксперт.