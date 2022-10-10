Минск, 10 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт совещание с руководством силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Совещание состоится сегодня, 10 октября. Лукашенко встретится с военными и силовиками. Тема обсуждения не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проведёт 10 октября встречу с членами Совбеза России.