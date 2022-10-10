Саратов, 10 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Дополнительное снаряжение за счет бюджета Саратовской области закупили для мобилизованных жителей региона. Его доставят в пункты размещения и подготовки военнослужащих, сообщает пресс-служба губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Так, мобилизованных жителей Саратовской области обеспечат теплыми спальными мешками, непромокаемыми плащами, рюкзаками, термобельем, утепленными резиновыми сапогами, перчатками, балаклавами, шапками и теплыми стельками для обуви.

Для организации работы лагерей в полевых условиях закуплены генераторы, полевые водогрейки, тепловые пушки, наборы инструментов и радиостанции.

«Бойцы передают через командующий состав свои просьбы. Если чего-то не хватает, будем закупать ещё. Поддержку нам также оказывают общественные организации. Нахожусь на постоянной связи и с нашими военными, которые уже выполняют боевые задачи. Им также направляем дополнительную экипировку», — сказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ряд кредитных саратовских организаций взаимодействуют с мобилизованными удаленно, либо решают возникшие вопросы в пунктах сбора призывников.

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