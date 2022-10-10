Вашингтон, 10 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Согласно отчёту Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число внутренне перемещённых лиц в Афганистане увеличилось за последние пять лет. Об этом сообщает Ariana news.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Управление заявляет, что беженцы, мигранты и внутренне перемещённые лица в основном не имеют надлежащего медицинского обслуживания, страны обязаны беспристрастно поддерживать их доступ к медицинским услугам.

УВКБ ООН написало в своем Twitter, что за последние дни оно оказало помощь примерно 2200 внутренне перемещённым лицам в городе Чарикар, административном центре провинции Парван.

Согласно отчёту управления, число внутренне перемещённых лиц увеличилось за последние пять лет, и Афганистан является шестой страной в мире по количеству внутренне перемещённых лиц.