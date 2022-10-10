Белгород, 10 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. На территории Белгорода спокойно, информация о взрывах является ложной. Об этом 10 октября пишут белгородские телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Они опровергли информацию Reuters о якобы произошедшем на территории Белгорода мощном взрыве. Американское агентство ссылалось на очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывш. УССР утром 10 октября прогремели взрывы. Информацию об этом подтвердили в том числе официальные лица киевского режима — Владимир Зеленский и Виталий Кличко.