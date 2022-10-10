Москва, 10 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Зимняя морозная погода уже установилась в ряде регионов, в том числе в Якутии и на Камчатке. Об этом сообщил 10 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Хабаровский край. Ванинский район

«По-настоящему зима установилась, а под этим я понимаю ситуацию, когда температура отрицательная и ночью, и днём, в Магаданской области, на севере Камчатки, Хабаровского края, в Якутии», — заявил Вильфанд ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптик предупредил об ухудшении погоды в этих и других регионах. Так, 10 и 11 октября в Приморье и на юге Хабаровского края ожидаются сильные дожди и ветер, в Магаданской области — осадки и ураган, в Якутии — снег и метель.

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