Канберра, , 09:32 — REGNUM По мнению лидера оппозиции Питера Даттона, энергетика — это «самая большая проблема нашего времени», и жители Австралии будут изо всех сил пытаться оплатить счета за свет. Он также считает, что премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз не раз давал обещание перед выборами снизить цены на электроэнергию на 275 долларов, но так и не исполнил его, пишет газета The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

Даттон, который ранее был министром обороны страны, также скептически отнесся к заявлениям о том, что бывшее правительство Австралии неправильно справилось с оборонными контрактами, заявив, что министр обороны страны Ричард Марлз провел этим утром «хитрую» пресс-конференцию, чтобы отвлечь внимание от «катастрофической недели правительства на прошлой неделе, когда обсуждался третий этап снижения налогов».

Лидер оппозиции заявил, что комментарии Марлза «смехотворны» и не выдерживают критики. Он говорит, что Коалиция, наоборот, увеличивала ассигнования в военный бюджет после скупых лет правления лейбористов.

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