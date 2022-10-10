Канберра, 10 октября 2022, 09:32 — REGNUM По мнению лидера оппозиции Питера Даттона, энергетика — это «самая большая проблема нашего времени», и жители Австралии будут изо всех сил пытаться оплатить счета за свет. Он также считает, что премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз не раз давал обещание перед выборами снизить цены на электроэнергию на 275 долларов, но так и не исполнил его, пишет газета The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Australian Embassy Jakarta

Даттон, который ранее был министром обороны страны, также скептически отнесся к заявлениям о том, что бывшее правительство Австралии неправильно справилось с оборонными контрактами, заявив, что министр обороны страны Ричард Марлз провел этим утром «хитрую» пресс-конференцию, чтобы отвлечь внимание от «катастрофической недели правительства на прошлой неделе, когда обсуждался третий этап снижения налогов».

Лидер оппозиции заявил, что комментарии Марлза «смехотворны» и не выдерживают критики. Он говорит, что Коалиция, наоборот, увеличивала ассигнования в военный бюджет после скупых лет правления лейбористов.

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