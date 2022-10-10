Москва, 10 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных, прибывших в тыловую зону спецоперации из регионов Урала и Сибири.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Отмечается, что в ходе одиночной подготовки выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН из укрытия.

«В составе расчета оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС — 17 «Пламя» по площадным целям на различных дальностях. Кроме того, в составе взводов и отделений осваивают действие подразделений при совершении марша, ведения наступательных действий и обороны», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

После прохождения подготовки и боевого слаживания военнослужащие приступят к задачам по контролю и обороне освобожденных во время спецоперации территорий.