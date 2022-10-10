Пекин, 10 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Повреждение Крымского моста, вызванное взрывом грузовика 8 октября, служит «символическим инцидентом» многомесячного конфликта между Россией и киевским режимом, поскольку этот шаг, если он будет квалифицирован как теракт, пересекает красные линии Москвы, а потому вызовет решительные контрмеры со стороны России, сказали китайские эксперты, отмечает 9 октября газета Global Times.

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

По словам экспертов, этот инцидент, произошедший менее чем через месяц после саботажа на «Северном потоке», открывает ящик Пандоры для уничтожения гражданской и ключевой инфраструктуры, и как только такие действия станут новой нормой, весь мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности.

Российские официальные лица заявили, что взрыв, который произошел вскоре около 6:00 по местному времени, вызвал частичное обрушение автодороги. Кроме того, это вызвало возгорание цистерн грузового поезда на параллельном участке железной дороги.

Китайские экспеты заявили, что этот инцидент станет еще одним символическим моментом конфликта, поскольку он усугубит и без того напряженную ситуацию.

«Мост достаточно важен для Москвы, поскольку она неоднократно выступала с предупреждениями против нападения на мост и провела через него «красную линию». Если подтвердится, что взрыв был преднамеренным актом, это станет испытанием для России, сможет ли она защитить свои «красные линии». У России нет выбора, кроме как принять решительные контрмеры, чтобы показать внешнему миру, что у нее есть решимость», — заявил сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета рассказал Global Times Цуй Хэн.

Как повреждение Крымского моста, так и саботаж газопроводов «Северный поток» являются террористическими действиям, сказал Цуй, отметив, что использование таких шагов является зловещим признаком того, что соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что подпитывает спиралевидную эскалацию конфликта.

Мост стал горячей точкой между двумя сторонми с тех пор, как начался конфликт между Россией и киевской хунтой. В августе над мостом прогремели взрывы, хотя видимых повреждений не было причинено. Официальные лица киевского режима неоднократно клялись атаковать Крымский мост во время конфликта между Москвой и Киевом. Ранее в августе генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что мост станет целью номер один для Киева после получения обещанного западного оружия.

США также поддерживают атаки Киева на Крым. Высокопоставленный американский чиновник сообщил NatSec Daily, что США поддерживают удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми, сообщило в августе американское издание Politico.

«В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигает предела. С более широкой точки зрения, как только саботаж базовой инфраструктуры станет нормой во время этого конфликта, весь мир столкнется с растущими рисками безопасности», — считает Цуй.

Этот инцидент произошел менее чем через месяц после того, как 26 сентября прорвало трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», в результате чего российский газ попал в Балтийское море у берегов Дании и Швеции. Служба безопасности Швеции заявила, что расследование инцидента на месте преступления обнаружило доказательства детонации, усилив подозрения в «грубом саботаже», сообщает Reuters.

Эксперты рассматривают повреждение 19-километрового моста через Керченский пролив, открытого президентом России Владимиром Путиным в 2018 году, как преднамеренную атаку на моральный дух России. Кроме того, атака на мост окажет прямое влияние на способность России снабжать войска в Херсонской и Николаевской областях, сказал Цуй.

Однако, хотя мост играет ключевую роль в доставке топлива, оборудования и боеприпасов российским подразделениям, воюющим на юге территории бывшей УССР, Ван считает, что влияние повреждения моста на конфликт довольно ограничено.

«Черноморский флот России имеет свою официальную основную штаб-квартиру и объекты в Севастополе на Крымском полуострове. Но материально-техническая поддержка и транспортировка войск для российских сухопутных войск, воюющих на востоке [территории бывшей УССР], осуществляется не с полуострова. Более того, мост — это всего лишь один из каналов, соединяющих Крым с материковой Россией. Его также можно заменить паромами и другими средствами», — сказал Ван.

Через несколько часов после инцидента местные власти Крыма заявили, что организуют паромное сообщение между материковой частью России и полуостровом, сообщает BBC.

Старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго сказал Global Times, что Россия также может использовать этот инцидент для дальнейшей мобилизации своего народа и показать ему опасности, с которыми сталкивается Россия во время конфликта.