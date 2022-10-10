Барселона, Испания, 10 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Барселона»

Единственный гол в матче забил полузащитник «Барселоны» Педри на 17-й минуте.

На сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 22 очка. «Сельта» идёт на 11-м месте с 10 очками.

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