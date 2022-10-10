Москва, , 08:10 — REGNUM Видеозапись боевой подготовки призванных на службу в рамках частичной мобилизации с Урала и из Сибири обнародовало 10 октября Минобороны России.

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На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как мобилизованные лица учатся правильно метать гранаты и вести стрельбу из гранатомётов АГС-17 «Пламя».

«В составе взводов и отделений они также осваивают действия на марше и ведение наступления или обороны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровске 11 пар, в которых мужчины призваны в рамках частичной мобилизации, заключили браки.