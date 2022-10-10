Пекин, , 07:33 — REGNUM С 12 октября открывается пресс-центр предстоящего XX Съезда Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Мегашоу в честь 100-летия Компартии Китая Цитата из видео на YouTube

Пресс-центр будет обрабатывать учетные данные и заявки на интервью для иностранных журналистов и журналистов из специальных административных районов Гонконг и Макао, а также Тайваня. Центр также будет организовывать пресс-конференции и организовывать освещение конгресса для репортеров. Зона приема прессы пресс-центра расположена в отеле Nikko New Century Beijing.

Вебсайт (http://20th.cpcnews.cn) и аккаунты в социальных сетях WeChat, Weibo и Toutiao для пресс-центра откроются 10 октября для предоставления информации о конгрессе, пресс-конференциях и интервью для прессы. Раздел на вебсайте будет посвящен предоставлению информационных услуг зарегистрированным журналистам.

Телефоны приемной для китайских журналистов: (8610) 68 356 200, 68 356 300. Номера факсов: (8610) 68 356 700, 68 356 800. Телефоны приемной для журналистов из Гонконга, Макао и Тайваня: (8610) 68 350 700, 68 350 800. Номера факсов: (8610) 68 350 900, 68 351 900. Телефоны приемной для иностранных журналистов: (8610) 68 350 100, 68 350 200. Номера факсов: (8610)68 350 400, 68 350 500.