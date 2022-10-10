Тегеран, , 08:19 — REGNUM 9 октября министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин заявил, что правительство работает над планами, направленными на развитие экономических отношений между провинциями Ирана и другими странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр пояснил, что подобные планы помогают стимулировать экономические отношения между Ираном и другими странами на государственном уровне.

Он сделал эти комментарии в беседе с журналистами во время посещения производственного подразделения в промышленном городе Гонбаде-э-Кавус в северной провинции Голестан.

Фатеми Амин сообщил, что иранские провинции Исфахан, Маркази и Голестан подписали меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству с тремя российскими субъектами.

Он подчеркнул, что в целях дальнейшего расширения экономических связей правительство планирует открыть торговые центры в соседних государствах.