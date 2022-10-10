Пекин, , 06:55 — REGNUM Китай оценивает, что в общей сложности 255,54 млн пассажирских рейсов было совершено во время недельных каникул по случаю празднования Дня образования КНР, сообщает агентство Синьхуа.

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Как сообщило Министерство транспорта КНР, с 1 по 7 октября среднесуточное количество пассажирских поездок, совершенных железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом, составило 36,51 млн единиц.

Ожидается, что из общего числа 198,24 млн поездок были совершены автомобильным транспортом, в то время как количество поездок по водным путям, по прогнозам, достигнет 4,64 млн.

По сообщению министерства, во время праздников транспортный сектор в целом оставался стабильным. Данные считаются предварительными, точные оценки будут даны позже.