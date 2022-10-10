Пекин, 10 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Китай оценивает, что в общей сложности 255,54 млн пассажирских рейсов было совершено во время недельных каникул по случаю празднования Дня образования КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как сообщило Министерство транспорта КНР, с 1 по 7 октября среднесуточное количество пассажирских поездок, совершенных железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом, составило 36,51 млн единиц.

Ожидается, что из общего числа 198,24 млн поездок были совершены автомобильным транспортом, в то время как количество поездок по водным путям, по прогнозам, достигнет 4,64 млн.

По сообщению министерства, во время праздников транспортный сектор в целом оставался стабильным. Данные считаются предварительными, точные оценки будут даны позже.