Москва, 10 октября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Ливни с грозами, сильный ветер, град ожидаются в ближайшие два дня, 10 и 11 октября, в нескольких регионах России. Об этом 9 октября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИА REGNUM Ливень в городе

Как пояснил метеоролог, виной ухудшения погоды станет деятельность циклона. Сильные дожди и ветер до 23–28 м/с ожидаются в Приморье и на юге Хабаровского края. В Магаданской области прогнозируется сильный ветер, переходящий в ураганный, скоростью до 25–30 м/сек, на фоне заметных осадков.

В Якутии ожидается снег и метель, а на Чукотке скорость ветра достигнет 25 м/сек.

Кроме того, сильные осадки, гроза и усиление ветра ожидаются и в южных регионах России — в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае. В Краснодарском крае возможен сильный град. Ливни и сильный ветер не обойдут стороной в ближайшие два дня и полуостров Крым.

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