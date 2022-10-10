Каракас, 10 октября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Число жертв после сильного паводка и последующего оползня в штате Арагуа на севере Венесуэлы увеличилось до 25 человек. Об этом в эфире телеканала VTV заявил глава МВД Венесуэлы Ремихио Себальос.

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Также, по его словам, ещё 52 жителя числятся пропавшими без вести.

«На данный момент обнаружены тела 25 человек, мы выражаем соболезнования их семьям. Кроме того, 52 человека пропали без вести», — сказал Себальос.