Токио, 10 октября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Два подземных толчка были зарегистрированы сейсмологами в северной части Японии. Об этом 10 октября сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Zeml.info Землетрясение

Первое землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 03:02 мск возле южного побережья острова Хоккайдо. Очаг подземных толчков находился на глубине 50 км в акватории Тихого океана. Эпицентр землетрясения располагался в 98 км от города Кусиро (население около 183 тыс. человек).

Второе землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 03:36 мск на северо-востоке Японии у побережья префектуры Мияги. Очаг подземных толчков находился на глубине около 40 км. Эпицентр располагался в 38 км на северо-запад от города Офунато (проживает 35 тыс. человек).

Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Сведений о внештатных ситуациях на АЭС в связи с подземными толчками не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7 на юге Греции.